Двое проповедников склоняли россиян к терроризму и попали под суд

В Тюменской области перед судом предстанут проповедники, склонявшие к терроризму

В Тюменской области перед судом предстанут два религиозных деятеля, которые склоняли людей к участию в террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с января 2012-го по январь 2023 года мужчины проводили молитвы, во время которых оправдывали деятельность террористической организации и склоняли несколько лиц для участия в ней в другой стране. Также они объявляли сбор средств на финансирование членов международной террористической организации.

При этом один из обвиняемых в мессенджере разместил проповеди, в которых, согласно экспертизе, содержалось оправдание и пропаганда террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Кузбасса за призывы к терактам.