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20:13, 15 мая 2025Силовые структуры

Двое проповедников склоняли россиян к терроризму и попали под суд

В Тюменской области перед судом предстанут проповедники, склонявшие к терроризму
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюменской области перед судом предстанут два религиозных деятеля, которые склоняли людей к участию в террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с января 2012-го по январь 2023 года мужчины проводили молитвы, во время которых оправдывали деятельность террористической организации и склоняли несколько лиц для участия в ней в другой стране. Также они объявляли сбор средств на финансирование членов международной террористической организации.

При этом один из обвиняемых в мессенджере разместил проповеди, в которых, согласно экспертизе, содержалось оправдание и пропаганда террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Кузбасса за призывы к терактам.

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