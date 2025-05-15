Двое проповедников склоняли россиян к терроризму и попали под суд

В Тюменской области перед судом предстанут два религиозных деятеля, которые склоняли людей к участию в террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, с января 2012-го по январь 2023 года мужчины проводили молитвы, во время которых оправдывали деятельность террористической организации и склоняли несколько лиц для участия в ней в другой стране. Также они объявляли сбор средств на финансирование членов международной террористической организации.
При этом один из обвиняемых в мессенджере разместил проповеди, в которых, согласно экспертизе, содержалось оправдание и пропаганда террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Кузбасса за призывы к терактам.