Экс-замглавы российской Военно-медицинской академии получил срок за взятку

Экс-замглавы Военно-медицинской академии Вешкина осудили на 9 лет за взятку

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны России Павла Вешкина за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вешкин также оштрафован на 34,8 миллиона рублей.

Мужчина получал взятки по шести контрактам. Деньги он брал наличными на парковке сети ресторанов быстрого питания, приезжая туда на машине каршеринга без телефона, следует из свидетельских показаний. Суммарно ему передали более 40 миллионов рублей.

Ранее Головинский суд Москвы арестовал имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии, так как счел, что оно нажито преступным путем.