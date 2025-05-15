Госсекретарь США раскрыл планы на НАТО

Рубио: США хотят, чтобы в НАТО не было слабых звеньев

США хотят, чтобы в НАТО не было слабых звеньев, и это является главным приоритетом политики президента Дональда Трампа. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Сила альянса определяется силой самого слабого звена, и мы стремимся к тому, чтобы в НАТО не было слабых звеньев», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что США утвердили оборонный бюджет, который предусматривают борьбу с современными вызовами, которые также угрожают и Североатлантическому альянсу. Его объем исчисляется несколькими триллионами долларов.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico раскритиковал президент США Дональда Трампа за претензии на Гренландию. Он отметил, что Гренландия «является частью Дании, и сами гренландцы не хотят становиться американцами».