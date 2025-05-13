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01:34, 13 мая 2025Мир

Экс-генсек НАТО раскритиковал Трампа из-за Гренландии

Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал Трампа за претензии на Гренландию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico раскритиковал президент США Дональда Трампа за претензии на Гренландию.

«Я считаю бесстыдством, что американский президент может угрожать союзнику. Дания – один из ближайших и самых надежных союзников США», – заявил чиновник.

Расмуссен отметил, что Гренландия «является частью Дании, и сами гренландцы не хотят становиться американцами».

Чиновник уточнил, что, согласно соглашению 1951 года, Соединенные Штаты вправе размещать базы на территории Гренландии, однако в последние десятилетия они сокращали свое военное присутствие на острове.

Ранее американский лидер оценил возможность присоединения к США Канады и Гренландии при помощи силы.

В своих выступлениях Трамп неоднократно заявлял, что большинство жителей Канады мечтают, чтобы страна стала 51-м штатом США. Последний раз Трамп обратился к канадцам с предложением о присоединении в день парламентских выборов.

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