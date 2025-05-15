Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации России

Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации РФ для встречи в Турции

Российский рынок акций начал снижаться. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил состав делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в турецком Стамбуле. К 23:17 по московскому времени 14 мая индекс Мосбиржи упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. По состоянию на 23:46 падение усилилось и составило уже минус 2,16 процента к закрытию предыдущего дня 2 863,52 пункта.

Ранее Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. В качестве делегатов в Турцию отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.