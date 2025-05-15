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02:02, 15 мая 2025Экономика

Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации России

Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации РФ для встречи в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российский рынок акций начал снижаться. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил состав делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в турецком Стамбуле. К 23:17 по московскому времени 14 мая индекс Мосбиржи упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. По состоянию на 23:46 падение усилилось и составило уже минус 2,16 процента к закрытию предыдущего дня 2 863,52 пункта.

Ранее Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. В качестве делегатов в Турцию отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

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