Кремль оценил возможность участия Путина в следующих переговорах с Украиной

Песков: Преждевременно говорить об уровне следующих переговоров с Украиной

В настоящий момент преждевременно говорить об уровне следующих переговоров с Украиной, включая возможное участие президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Какое участие потребуется дальше, на каком уровне — сейчас говорить преждевременно. Потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет и как пойдут переговоры», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос о возможном участии российского лидера в прямых переговорах с Украиной и подчеркнул, что в настоящий момент представители России ожидают украинскую делегацию. Он также отметил, что состав российской делегации был определен распоряжением Путина. «Российская делегация готова, и она ждет. В Стамбуле», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал Путину из Турции два слова в ответ на вопрос журналистов. Политик выступил с заявлением перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.