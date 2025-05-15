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19:55, 15 мая 2025Культура

Культовый советский актер объяснил свое бегство из России

Юрий Торсуев признался, что бежал из России в девяностых из-за угрозы жизни
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Юрий Торсуев

Юрий Торсуев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Звезда фильма «Приключения Электроника» Юрий Торсуев рассказал о своем бегстве из России в 1990-е годы. Подробностями тех событий артист поделился в интервью изданию RTVI.

По словам Торсуева, решение уехать из страны было не эмиграцией, а возможностью выжить на фоне бандитских разборок.

«Это была не эмиграция, а побег. Здесь начался отстрел, лихие 90-е. Большой бизнес, большие деньги. Благо, все порешалось, все живы. Но, чем больше ездил по миру, тем больше любил свою Родину», — признался артист.

Ранее звезды всенародно любимой картины «Приключения Электроника» рассказали о своем участии в СВО и раскрыли звания.

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