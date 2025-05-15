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16:01, 15 мая 2025Мир

Лавров пожелал ООН выжить

Лавров на 80-летие ООН пожелал организации выжить
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с 80-летием ООН пожелал организации выжить. Его слова передает РИА Новости.

«Хотел сказать выжить. Там бюджет, по-моему, 3,5 миллиарда в год всей ООН, а долг — (...) более половины этой суммы», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что в любой бюрократии есть где сократить расходы и сэкономить, и ООН не является исключением. Однако он отметил, что урезать возможности организации было бы неправильно.

Ранее Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что идея о праве наций на самоопределение противоречит принципу территориальной целостности государств. Министр заявил, что Устав ООН необходимо уважать во всей его полноте.

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