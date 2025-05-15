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13:53, 15 мая 2025Мир

Лавров в трех словах описал заявления Макрона по Украине

Лавров оценил заявления Макрона по Украине фразой «умом понять невозможно»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о сдерживании России фразой «умом понять невозможно». Об этом сообщает ТАСС.

«Это говорит президент и не просто какой-то вчера образовавшейся страны, а страны с многовековой историей, культурой, традицией. Ну вот, беда. Умом этого понять невозможно», — сказал Лавров.

Ранее Лавров назвал интригой события вокруг предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле

11 мая президент Франции заявил, что Европа должна быть готова сдерживать Россию, если она зайдет слишком далеко. «Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал он.

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