Лавров одним словом описал события в Стамбуле

Лавров назвал интригой события вокруг переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал интригой события вокруг предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле. Его слова передает РИА Новости.

«У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — отметил глава МИД.

Ранее стало известно, что на данный момент времени в Стамбуле уже находится российская делегация, а также присутствуют несколько американских чиновников.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский.