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12:55, 15 мая 2025Мир

Лавров одним словом описал события в Стамбуле

Лавров назвал интригой события вокруг переговоров в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: YuriI Kochetkov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал интригой события вокруг предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле. Его слова передает РИА Новости.

«У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — отметил глава МИД.

Ранее стало известно, что на данный момент времени в Стамбуле уже находится российская делегация, а также присутствуют несколько американских чиновников.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский.

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