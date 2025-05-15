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16:38, 15 мая 2025Россия

Лифт с ребенком сорвался и пролетел несколько этажей в российском городе

В новостройке Краснодара лифт с ребенком сорвался и пролетел несколько этажей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Лифт, внутри которого ехал мальчик, сорвался в новостройке Краснодара, расположенной на улице Филатова. Видеозапись из кабины лифта публикует «360».

На кадрах можно заметить, что в лифт зашел ребенок и женщина с собакой. Проехав несколько этажей, женщина с питомцем вышли, а мальчик поехал дальше. Судя по кадрам, после этого лифт сорвался. Было видно, как, вероятно, от резкого рывка сломалась доска с объявлениями, висящая на стене лифта.

Однако чуть позже лифт остановился, двери открылись, а испуганный мальчик выбежал. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что ребенку потребовалась медицинская помощь. Ведомство организовало проверку по факту инцидента.

Ранее жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на замусоренный соседями лифт. Они рассказали, что проблему не удается решить на протяжении долгого времени. Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Яблочкова, 21.

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