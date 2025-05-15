TRT Haber: Началась встреча Эрдогана и Зеленского в Анкаре

Началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского в Анкаре. Об этом сообщает TRT Haber.

«Началась встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Зеленским в Президентском комплексе», — говорится в материале.

Также известно, что турецкий лидер не встретил Зеленского лично в аэропорту. Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в Анкаре примерно в 12:17 по московскому времени.

Ранее директор по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун заявил, что в ходе переговоров Эрдоган поддержит 30-дневное прекращение огня на Украине. Он отметил, что Анкара выступает за начало мирных переговоров без промедлений.