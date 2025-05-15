Эрдоган не встретил лично Зеленского в Турции

Эрдоган не встретил лично Зеленского во время его прибытия в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не встретил украинского лидера Владимира Зеленского лично во время его прибытия в Анкару. Об этом сообщает Telegram-канал RT News.

«Зеленский прибывает в Турцию для встречи с президентом Эрдоганом. Кстати, Эрдогана не было в аэропорту, чтобы лично встретить его», — говорится в публикации.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в Анкаре примерно в 12:17 по московскому времени. В Турции он проведет встречу с президентом страны Реджепом Эрдоганом. После нее могут начаться первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией.

Директор по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун рассказал, что Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержит 30-дневное прекращение огня на Украине.