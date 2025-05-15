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15:59, 15 мая 2025Наука и техника

Назван простой способ снизить онкориски

BJSM: Регулярная ходьба способна существенно снизить риск развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Исследование Оксфордского университета показало: регулярная ходьба даже без высокой интенсивности способна существенно снизить риск развития рака. Результаты опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

Исследование проведено на основе данных более чем 85 тысяч участников из Великобритании, за которыми наблюдали в среднем шесть лет. Добровольцы носили фитнес-трекеры, которые отслеживали количество шагов в день и общее время движения. Анализ показал: чем активнее человек, тем ниже риск онкологических заболеваний. Существенные эффекты начинались от 5000 шагов в день, а на уровне 7000 риск рака снижался уже на 11 процентов. При 9000 — на 16 процентов. Дальнейшее увеличение шагов не давало заметных дополнительных преимуществ.

Интенсивность ходьбы — то есть скорость — также была проанализирована, но в контексте общего объема физической активности она не имела значимого эффекта. Особенно выраженное снижение риска наблюдалось при таких видах рака, как рак желудка, печени, мочевого пузыря, эндометрия, легких, а также головы и шеи. Это подтверждает: физическая активность — доступный инструмент профилактики сразу нескольких распространенных форм рака.

Авторы отмечают, что большинство предыдущих исследований основывались на анкетах, где участники могли переоценивать собственную активность. В данном случае использовались носимые устройства, что повышает точность данных.

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