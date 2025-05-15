Назван срок службы двигателя автомобиля без капитального ремонта

Автоэксперт Моржаретто: Современный двигатель авто может прослужить 200 тыс. км

Современный двигатель легкового автомобиля может прослужить 200 тысяч километров без капитального ремонта. Соответствующий срок назвал автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Татар-Информ».

«Двигатель легкого автомобиля без капремонта сейчас служит 200 тысяч километров. Он и дальше будет служить, но выгоднее этот автомобиль продать и купить новую машину, которая будет интереснее с точки зрения технологий, комфорта и безопасности», — порекомендовал специалист. Он отметил, что прежде выпускали двигатели, которые были способны пройти миллион километров. Сейчас мотор с таким ресурсом производить довольно дорого, однако в 1970-е и 1980-е годы считалось, что автомобиль должен обладать таким запасом прочности. «Сейчас люди делают вещи проще. По конструкции они, может быть, сложнее, но столько уже не прослужат», — заключил Моржаретто.

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