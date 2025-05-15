Названо число обезвреженных в Курской области взрывоопасных предметов

Хинштейн: Саперы обезвредили более 392 тысяч взрывоопасных предметов

Саперы в Курской области обезвредили более 392 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С 15 марта военные саперы приступили к масштабному разминированию территории. Группировка на Курской земле сформирована самая серьезная — у нас задействовано более тысячи человек!» — написал чиновник, отметив, что к работе привлекли сотрудников МЧС и добровольцев батальона «Барс».

За два месяца саперы обследовали почти 36 тысяч гектаров земли, 11 тысяч зданий и сооружений, а также более 200 социально важных объектов. Хинштейн пообещал, что специалисты будут находиться в приграничье до максимально возможной очистки территории.

Ранее командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат заявил, что иностранные инструкторы оказывали помощь Вооруженным силам Украины в минировании населенных пунктов Курской области.