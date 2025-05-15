Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 15 мая 2025Россия

Названо число обезвреженных в Курской области взрывоопасных предметов

Хинштейн: Саперы обезвредили более 392 тысяч взрывоопасных предметов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Саперы в Курской области обезвредили более 392 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С 15 марта военные саперы приступили к масштабному разминированию территории. Группировка на Курской земле сформирована самая серьезная — у нас задействовано более тысячи человек!» — написал чиновник, отметив, что к работе привлекли сотрудников МЧС и добровольцев батальона «Барс».

За два месяца саперы обследовали почти 36 тысяч гектаров земли, 11 тысяч зданий и сооружений, а также более 200 социально важных объектов. Хинштейн пообещал, что специалисты будут находиться в приграничье до максимально возможной очистки территории.

Ранее командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат заявил, что иностранные инструкторы оказывали помощь Вооруженным силам Украины в минировании населенных пунктов Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание по переговорам в Стамбуле

    В России приготовились к рекордным неплатежам по кредиткам

    Названо число обезвреженных в Курской области взрывоопасных предметов

    Топ-модель в прозрачном платье без бюстгальтера снялась для журнала

    Генсек НАТО оценил Турцию как площадку для переговоров Москвы и Киева

    Арестованная в США ученая Петрова пожелала не возвращаться в Россию

    В Сирии вышли на улицы после слов Трампа о снятии санкций

    В 81 регионе ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

    Уничтожение атаковавшего Россию беспилотника из стрелкового оружия и взрыв сняли на видео

    Звезда реалити-шоу показала изменение во внешности и напугала пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости