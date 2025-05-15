Названо условие приезда Трампа на переговоры в Стамбул

Политолог Дудаков: Трамп приедет на переговоры в Стамбуле в случае их успеха

Президент США Дональд Трамп приедет на переговоры России и Украины в Стамбуле только в случае, если диалог двух стран будет складываться удачно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он объяснил, что в таком случае Трамп объявит это своей победой.

«Несмотря на все заявления Трампа, пока нет никакой уверенности, что он реально приедет в Стамбул. Это может произойти только в случае, если переговоры окажутся успешными. Тогда он обязательно приедет в Турцию, чтобы представить все подвижки в урегулировании своей победой», — считает политолог.

По словам Дудакова, ту же позицию занимают и спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф, которые, по их утверждению, будут присутствовать на переговорах исключительно в качестве наблюдателей.

«Но, если исход переговоров будет удачным, они объявят себя теми, кому удалось договориться, — объяснил собеседник «Ленты.ру». — Конечно, американцы оказывают давление на украинскую сторону — из-за этого она в итоге и пошла на эти переговоры. Но они не уверены в их итоге».

Ранее Трамп заявил, что готов 16 мая приехать в Стамбул для участия в переговорах, если это будет необходимо. Он также выразил мнение, что между Москвой и Киевом все пройдет хорошо.