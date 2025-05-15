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20:35, 15 мая 2025Забота о себе

Названы маскирующиеся под боль в пояснице болезни

Ортопед Козлов: Боль в пояснице может говорить об эндометриозе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Just Life / Shutterstock / Fotodom

Не всегда боль в пояснице связана с проблемами с позвоночником, рассказал ортопед Ярослав Козлов. Маскирующиеся под такую боль заболевания он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Отраженная боль, по словам Козлова, может возникать при патологиях почек. Он объяснил, что поясница может болеть, когда воспаление, вызванное пиелонефритом или гломерулонефритом, или камни провоцируют в нижней части спины тупую боль, часто сопровождающуюся температурой или изменением цвета и количества мочи.

Кроме того, продолжил врач, боли в пояснице могут вызывать болезни желудочно-кишечного тракта. Например, панкреатит или язва двенадцатиперстной кишки могут имитировать боль в пояснице, усиливающуюся после еды. К таким болям приводят также гинекологические заболевания — эндометриоз или миома матки, которые иногда проявляются тянущими болями в крестце, добавил Козлов.

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