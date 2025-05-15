Обнаружена удивительная польза чайного гриба

The Journal of Nutrition: Чайный гриб помогает в борьбе с ожирением

Ученые из США и Бразилии выявили: регулярное употребление чайного гриба (комбучи) может благоприятно влиять на микробиоту кишечника и помогать в борьбе с ожирением. Результаты восьминедельного эксперимента опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

В исследовании участвовали 38 добровольцев с нормальной массой тела и с ожирением. Все они ежедневно пили по 200 миллилитров комбучи, приготовленной в лабораторных условиях. Питание и уровень физической активности фиксировались в анкетах, а до и после эксперимента у участников брали образцы крови, мочи и кала.

Анализ показал: чайный гриб стимулирует рост бактерий, которые вырабатывают бутираты — соединения, известных своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти изменения были особенно заметны у участников с ожирением. Кроме того, в кишечнике снизилось количество бактерий, ассоциированных с избыточным весом, таких как Ruminococcus и Dorea.

Ученые подчеркивают, что комбуча содержит более 140 биологически активных фенольных соединений, способных влиять на метаболические процессы. Однако, по их словам, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, какие именно механизмы стоят за этим эффектом.