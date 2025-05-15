Опубликованы кадры с места переговоров России и Украины в Стамбуле

15 марта Россия и Украина проведут переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле по вопросу урегулирования конфликта. Соответствующие кадры с места встречи публикует телеканал РБК.

Известно, что встреча состоится в рабочем офисе президента Турции. Там же три года назад прошли переговоры в ходе которых были подготовлены соглашения.

Переговоры Москвы и Киева состоятся 15 мая, в Стамбуле. В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Как сообщал президент США Дональд Трамп, российскому лидеру Владимиру Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет его самого.