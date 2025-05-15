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19:10, 15 мая 2025Путешествия

Пассажир самолета заснул во время полета в опасной для жизни позе и был высмеян в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @vsimpadel / TikTok

Пассажир самолета авиакомпании Ryanair заснул во время полета в опасной для жизни позе и был высмеян в сети. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что видео с сообразительным путешественником стало вирусным в TikTok. На кадрах мужчина высокого роста лег на пол, положив голову под кресло сидящего спереди человека, а ноги закинув на собственное сиденье. В такой позе он провел три часа.

Юзеры в комментариях посмеялись над пассажиром, заметив также, что это могло быть опасно для него и других людей на борту. «Его затылок на месте, где наступали тысячи подошв после туалета», «Турбулентность приведет его к повреждению мозга», — писали пользователи.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Qantas Airways пожаловался на скромный ужин в бизнес-классе и прослыл в сети идиотом. В комментариях пользователи высмеяли путешественника, который, вероятно, «ожидал стейк на рейсе, длившемся час».

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