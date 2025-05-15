Пассажирка пожаловалась на нашествие тараканов в самолетах и привела в ужас подписчиков

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines пожаловалась на нашествие тараканов в их самолетах и привела в ужас подписчиков. Кадрами с насекомыми она поделилась в соцсети X, на что обратило внимание издание New York Post.

Путешественница уточнила, что и прежде видела тараканов на борту этого перевозчика, однако никогда не жаловалась членам экипажа. Однако после очередной встречи с насекомыми в самолете она вызвала стюардессу и попросила предпринять меры. Та лишь кивнула и вернулась на свое место.

Таракан продолжил ползать по спинке кресла, стоящего впереди автора публикации. «Я бы закричал так громко, что у них не осталось бы выбора, кроме как посадить этот самолет», «Этой авиакомпании нужно летать бесплатно, ибо это просто отвратительно», — жаловались юзеры в комментариях.

Ранее пассажир авиакомпании Singapore Airlines разулся в самолете и прослыл в сети отвратительным. Интернет-пользователь PepperLunchies прикрепил к публикации снимок, на котором его сосед сидит, закинув одну ногу на другую, без обуви и носков.