Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 15 мая 2025Путешествия

Пассажирка пожаловалась на нашествие тараканов в самолетах и привела в ужас подписчиков

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @SymoneBeez / X

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines пожаловалась на нашествие тараканов в их самолетах и привела в ужас подписчиков. Кадрами с насекомыми она поделилась в соцсети X, на что обратило внимание издание New York Post.

Путешественница уточнила, что и прежде видела тараканов на борту этого перевозчика, однако никогда не жаловалась членам экипажа. Однако после очередной встречи с насекомыми в самолете она вызвала стюардессу и попросила предпринять меры. Та лишь кивнула и вернулась на свое место.

Таракан продолжил ползать по спинке кресла, стоящего впереди автора публикации. «Я бы закричал так громко, что у них не осталось бы выбора, кроме как посадить этот самолет», «Этой авиакомпании нужно летать бесплатно, ибо это просто отвратительно», — жаловались юзеры в комментариях.

Ранее пассажир авиакомпании Singapore Airlines разулся в самолете и прослыл в сети отвратительным. Интернет-пользователь PepperLunchies прикрепил к публикации снимок, на котором его сосед сидит, закинув одну ногу на другую, без обуви и носков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина готовы к старту переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Бывший начальник подмосковного отдела полиции попался на ежемесячных взятках

    В МИД второй раз за день назвали Зеленского клоуном

    Рубио раскрыл ожидания США от переговоров России и Украины

    Госсекретарь США назвал сроки встречи Путина и Трампа

    Двое проповедников склоняли россиян к терроризму и попали под суд

    В одной стране украли статую Мелании Трамп

    Россиянам назвали защищающее от распространенного вида рака простейшее блюдо

    Россиянам напомнили о недостатках жилья в новостройках

    Стала известна причина крушения суперъяхты «британского Билла Гейтса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости