Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

PYOK: Пассажиров British Airways выгнали с рейса из-за сыпи у ребенка

Пассажиров авиакомпании British Airways выгнали из самолета из-за загадочной сыпи у ребенка, которая оказалась укусами насекомых. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В начале мая пара британских туристов возвращалась в Лондон из Шанхая, Китай, вместе с годовалым сыном. Однако прямо перед выходом на посадку их сняли с рейса.

Сотрудники авиакомпании заметили высыпания на коже мальчика, которые, по словам родителя, были раздражением от подгузника и укусами насекомых. Чтобы не вызывать лишних вопросов, путешественники сказали, что у сына легкая аллергия на арахис.

В итоге British Airways отказали клиентам в перелете и потребовали, чтобы они получили справку от врача для ребенка. Британцы потеряли 3 тысяч фунтов (32 тысячи рублей), потраченных на билеты, и теперь добиваются возврата средств.

Ранее россиянка устроила скандал на рейсе Сочи — Санкт-Петербург, отказавшись платить за багаж. Женщину сняли с рейса.