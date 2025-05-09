Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:08, 9 мая 2025Путешествия

Россиянка отказалась платить за багаж и устроила скандал на борту самолета

Женщину сняли с рейса из Сочи с Санкт-Петербург после отказа платить за багаж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Россиянка устроила скандал на рейсе СочиСанкт-Петербург, отказавшись платить за багаж. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Как рассказали очевидцы произошедшего, женщина взяла в пассажирский салон самолета все свои сумки, отказавшись сдавать их в багаж. Когда бортпроводники попросили ее убрать их, женщина начала кричать, вцепившись в кресло.

В результате нарушительницу сняли с рейса, отказав ей в полете из-за ненадлежащего поведения, отмечает издание. Как видно на опубликованных кадрах, сотрудники полиции силой вывели женщину из самолета. Часть пути ее протащили по проходу. По словам одной из пассажирок, ситуация вызвала задержку взлета на полчаса.

Ранее россиянин устроил дебош на рейсе из Дубая в Москву и угодил в полицию в Баку. Мужчина кричал на попутчиков, трогать их и обзывать «чурбанеллами». Дебошир громко матерился и не реагировал на замечания бортпроводников. В результате другие пассажиры скрутили буйного мужчину и связали ему руки.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию

    Россиянка отказалась платить за багаж и устроила скандал на борту самолета

    Скончался режиссер «Карточного домика»

    В России начался первый парад Победы

    «Мослифт» отреагировал на слухи об отключении лифтов 9 мая

    Депутат Рады обвинил Зеленского в «превращении украинцев в скот»

    Президент Киргизии продемонстрировал подаренную Путиным машину

    В Раде рассказали о преступлениях награжденного Зеленским главы СБУ

    В ЕС высказались об идее демилитаризации Украины

    Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости