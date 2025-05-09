Россиянка отказалась платить за багаж и устроила скандал на борту самолета

Женщину сняли с рейса из Сочи с Санкт-Петербург после отказа платить за багаж

Россиянка устроила скандал на рейсе Сочи — Санкт-Петербург, отказавшись платить за багаж. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Как рассказали очевидцы произошедшего, женщина взяла в пассажирский салон самолета все свои сумки, отказавшись сдавать их в багаж. Когда бортпроводники попросили ее убрать их, женщина начала кричать, вцепившись в кресло.

В результате нарушительницу сняли с рейса, отказав ей в полете из-за ненадлежащего поведения, отмечает издание. Как видно на опубликованных кадрах, сотрудники полиции силой вывели женщину из самолета. Часть пути ее протащили по проходу. По словам одной из пассажирок, ситуация вызвала задержку взлета на полчаса.

Ранее россиянин устроил дебош на рейсе из Дубая в Москву и угодил в полицию в Баку. Мужчина кричал на попутчиков, трогать их и обзывать «чурбанеллами». Дебошир громко матерился и не реагировал на замечания бортпроводников. В результате другие пассажиры скрутили буйного мужчину и связали ему руки.