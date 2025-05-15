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10:25, 15 мая 2025РоссияЭксклюзив

Политолог объяснил состав делегации России на переговорах с Украиной

Политолог Асафов: Члены делегации от России имеют опыт очень сложных переговоров
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Несмотря на провокации Киева и его попытки радикально поменять ситуацию, по составу группы переговорщиков от России видно, что российская позиция находится в предельном конструктиве, сообщил политолог Александр Асафов. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог объяснил, что в состав российской делегации в Стамбуле вошли люди, имеющие опыт очень сложных переговоров, в том числе сирийского урегулирования. Эксперт подчеркнул, что глава миссии помощник президента России Владимир Мединский владеет опытом ведения стамбульских переговоров, которые были остановлены по вине Киева и прямому указанию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Поэтому, долго не останавливаясь на персоналиях, можно сказать, что это профессиональный состав, заточенный не на производство новостей, как это делают представители киевского режима, а на результат. И, соответственно, если будет готовность и окрик из Вашингтона, призывающий киевскую сторону к конструктиву, то это вполне возможно», — считает Асафов.

Эксперт также добавил, что отсутствие в составе делегатов главы Минобороны Андрея Белоусова объясняется тем, что в его задачи не входит дипломатический трек по обсуждению условий обеспечения будущих переговоров. Он подчеркнул, что министр занят вопросами управления армией.

Ранее сообщалось, что в Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков. Мединский возглавлял российскую делегацию на очных переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года.

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