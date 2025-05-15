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04:02, 15 мая 2025Ценности

Популярная блогерша снялась в вязаном бикини для журнала Sports Illustrated

Блогерша Аликс Эрл снялась в вязаном бикини для журнала Sports Illustrated
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Аликс Эрл

Аликс Эрл. Фото: @alix_earle

Американская блогерша Аликс Эрл в откровенном образе снялась для специального выпуска Swimsuit Issue журнала Sports Illustrated. Снимки опубликованы на сайте издания.

24-летняя знаменитость позировала на пляже в вязаном бикини бренда Lybethras коричневого цвета. Стоимость купальника составила 242 доллара (19,4 тысячи рублей). Инфлюэнсер также надела золотое украшение на тело из коллаборации марок Jacquie Aiche x Tropic of C, отказавшись от других аксессуаров. При этом волосы девушки были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

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Известно, что автором съемки, которая проходила на Ямайке, выступил популярный фотограф Ю Цай.

В марте гимнастка снялась в крошечном бикини для спортивного журнала.

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