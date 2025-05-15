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19:47, 15 мая 2025Моя страна

Повар из Малайзии оценил татарскую кухню

Повар из Малайзии восхитился татарской кухней
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: hxdyl / Shutterstock / Fotodom  

В Татарстане отличная местная кухня и большое внимание уделяется халяльной продукции. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гастрономической ассоциации Малайзии Мохамад Фадзли Че Омар.

По его словам, особенно вкусными получаются татарские блюда, если добавить туда соус чили. Повар также отметил, что вся делегация прогулялась по Казани и восхищена архитектурой города.

Малазийская делегация приехала на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходит в столице Татарстана с 13 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что Татарстан подготовил насыщенную программу для туристов перед летним сезоном. Путешественникам рекомендовали посетить Свияжск, Тетюши и Билярск.

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