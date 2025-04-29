Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:31, 29 апреля 2025Моя страна

В Татарстане захотели удивить туристов

Татарстан подготовил насыщенную программу для туристов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Татарстан подготовил насыщенную программу для туристов перед летним сезоном и майскими праздниками. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, одним из главных туристических магнитов является остров-град Свияжск. Там можно посетить Дом стекла и понаблюдать за изготовлением изделий.

Он также напомнил, что исторический юбилей в этом году отмечают Тетюши – 105 лет со дня создания Тетюшского района (изначально кантона). В Алексеевском районе, в Билярске туристов ждут святая земля и древние руины города — одного из крупнейших центров Волжской Булгарии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане, в Бугульме археологи при раскопках обнаружили артефакты XIX века. Среди них, в частности, керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

    Виктория Бекхэм высмеяла внешний вид мужа во время работы на огороде

    В России заочно арестовали директора ЛГБТ группы «Выход»

    Скандальный ресторан оштрафовали за песню Инстасамки

    Хоккеист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

    Лазарева рассказала об одном ограничении из-за внесения в реестр террористов

    На Украине обложат налогами продажи на маркетплейсах и оказание услуг

    Путин и Белоусов направили венки на прощание с генерал-лейтенантом Москаликом

    Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости