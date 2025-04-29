В Татарстане захотели удивить туристов

Татарстан подготовил насыщенную программу для туристов

Татарстан подготовил насыщенную программу для туристов перед летним сезоном и майскими праздниками. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, одним из главных туристических магнитов является остров-град Свияжск. Там можно посетить Дом стекла и понаблюдать за изготовлением изделий.

Он также напомнил, что исторический юбилей в этом году отмечают Тетюши – 105 лет со дня создания Тетюшского района (изначально кантона). В Алексеевском районе, в Билярске туристов ждут святая земля и древние руины города — одного из крупнейших центров Волжской Булгарии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане, в Бугульме археологи при раскопках обнаружили артефакты XIX века. Среди них, в частности, керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.