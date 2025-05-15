Поведение 22-летней дочки миллиардера Билла Гейтса разозлило общественность

Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби основала собственный бизнес и разозлила общественность. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя выпускница Стэнфордского университета вместе с бывшей соседкой по общежитию Софией Кианни выпустили приложение Phia. С помощью него пользователи могут сравнивать цены на один и тот же товар среди 40 тысяч маркетплейсов. Девушка открыла дело без помощи отца, получив гранты от учебного заведения и инвесторов.

Однако вскоре Гейтс угодила в скандал. Блогерша Джаррод Дженкинс рассказала, что предпринимательница попросила ее бесплатно рассказать о Phia в соцсетях. «За такую рекламу я беру тысячи долларов, а она не предложила даже символическую сумму и не подписалась на мой платный аккаунт стоимостью пять долларов в месяц», — посетовала инфлюэнсер. Ее подписчики согласились с таким мнением и раскритиковали поведение дочери основателя Microsoft в многочисленных комментариях.

Позже Дженкинс назвала указанное приложение бесполезным. «Дети богатых родителей не понимают, как устроен мир», «Неужели с их средствами они не могли создать что-то стоящее?», «Бесплатно? Твой отец буквально один из богатейших людей мира», — возмущались пользователи сети.

В апреле Билл Гейтс лишил детей большей части своего богатства.