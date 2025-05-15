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07:19, 15 мая 2025Силовые структуры

Прокуратура запросила срок экс-директору «Курганавтодора» по делу о некачественных дорогах

Экс-главе «Курганавтодора» Ганину грозит 3 года за оплату некачественных дорог
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Кургане прокурор запросил три года лишения свободы в колонии общего режима бывшему директору «Курганавтодора» Павлу Ганину по делу об оплате некачественных дорог в Половинском округе. Об этом сообщает URA.RU.

Он обвиняется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Помимо запрашиваемого срока представитель гособвинения просит запретить Ганину занимать руководящие должности сроком на три года. Также прокурор предъявил иск о возмещении ущерба причиненного фигурантом — более пяти миллионов рублей.

По данным агентства, дело экс-главы «Курганавтодора» рассматривается в особом порядке. Свою вину мужчина признал полностью и со следствием сотрудничает.

О задержании Ганина стало известно 26 июня 2024 года. По версии следствия, в 2022 году экс-глава «Курганавтодора» и его подчиненный приняли и оплатили часть невыполненных работ по ремонту автомобильных дорог в регионе. Своими действиями они нанесли ущерб бюджету в размере более 15 миллионов рублей.

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