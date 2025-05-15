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08:25, 15 мая 2025Мир

Республиканцы выступили против подарка Трампу от Катара

WSJ: Подаренный Boeing-747-8 вызвал обеспокоенность Республиканской партии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Daniel Heuer / IMAGO / CNP / MediaP / Global Look Press

Члены Республиканской партии выразили обеспокоенность в связи с предложением Катара подарить Дональду Трампу реактивный самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«С этим связаны многочисленные вопросы, которые, как мне кажется, вызовут серьезные споры, если и когда это произойдет», — отметил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Некоторые сенаторы также предупредили, что переоборудование самолета под нужды президента может занять несколько лет.

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара подарить Трампу сверхроскошный Boeing 747-8. Трамп будет пользоваться подарком до окончания президентского срока, после чего воздушное судно перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа.

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