Республиканцы выступили против подарка Трампу от Катара

WSJ: Подаренный Boeing-747-8 вызвал обеспокоенность Республиканской партии

Члены Республиканской партии выразили обеспокоенность в связи с предложением Катара подарить Дональду Трампу реактивный самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«С этим связаны многочисленные вопросы, которые, как мне кажется, вызовут серьезные споры, если и когда это произойдет», — отметил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Некоторые сенаторы также предупредили, что переоборудование самолета под нужды президента может занять несколько лет.

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара подарить Трампу сверхроскошный Boeing 747-8. Трамп будет пользоваться подарком до окончания президентского срока, после чего воздушное судно перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа.