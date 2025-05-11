Трампу пообещали подарить самолет стоимостью почти 33 миллиарда рублей

ABC News: В Катаре Трампу могут вручить самый дорогой подарок в истории США

Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара роскошный реактивный самолет Boeing 747-8. Об этом пишет издание ABC News.

Уточняется, что самый дорогой в истории США подарок от иностранного государства могут вручить Трампу уже на следующей неделе, во время его визита в Катар. По данным источников издания, стоимость воздушного судна, которое пообещали подарить американскому лидеру, составляет около 400 миллионов долларов (почти 33 миллиарда рублей) без учета дополнительного оборудования безопасности связи.

Сообщается, что в феврале американский президент уже осмотрел самолет, который благодаря роскошным внутренним апартаментам получил название «воздушный замок».

Издание добавило, что Дональд Трамп будет пользоваться подарком до окончания президентского срока. Затем воздушное судно перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа.

Ранее Дональд Трамп посетил врачей и рассказал о данных ему рекомендациях. Американский президент заявил, что ему посоветовали немного есть.