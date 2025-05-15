Россия будет ожидать информацию по участию Украины в месте переговоров

ТАСС: РФ будет ждать информацию по участию Украины в условленном месте встречи

Российская делегация будет ожидать информацию по участию украинской стороны в переговорах в условленном месте встречи — рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ясности пока нет, российская делегация будет ждать информацию по участию украинской стороны в условленном месте переговоров», — сказал источник в разговоре с агентством.

Ранее источник ТАСС оценил шансы на начало переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле, отметив, что они сохраняются. При этом он указал, что в Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров. По словам собеседника агентства, Киев должен озвучить свою позицию по переговорам с Москвой.

Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации. Он также оценил состав российской переговорной группы словом «бутафорский».