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18:22, 15 мая 2025Мир

Россия будет ожидать информацию по участию Украины в месте переговоров

ТАСС: РФ будет ждать информацию по участию Украины в условленном месте встречи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация будет ожидать информацию по участию украинской стороны в переговорах в условленном месте встречи — рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ясности пока нет, российская делегация будет ждать информацию по участию украинской стороны в условленном месте переговоров», — сказал источник в разговоре с агентством.

Ранее источник ТАСС оценил шансы на начало переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле, отметив, что они сохраняются. При этом он указал, что в Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров. По словам собеседника агентства, Киев должен озвучить свою позицию по переговорам с Москвой.

Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации. Он также оценил состав российской переговорной группы словом «бутафорский».

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