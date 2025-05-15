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16:49, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали четыре способа избежать попадания в базу дропперов

МВД призвало не передавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы не попасть в базу дропперов, сформированную Банком России, не следует передавать банковские карты незнакомцам. Четыре способа избежать ограничений, связанных с дропперством, назвало МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Ведомство призвало не совершать денежные переводы по просьбе незнакомцев, а также не доверять им свои банковские карты.

Кроме того, в МВД предостерегли россиян от того, чтобы делиться доступом к онлайн-банку с кем-либо. Если человек совершил денежный перевод по ошибке, правоохранители посоветовали сразу обращаться в финансовую организацию.

МВД напомнило, что Банк России формирует базу данных о дропперах на основании информации, поданной банками и правоохранительными органами. Для тех, кто попал в этот список, устанавливается ежемесячный лимит в 100 тысяч рублей на денежные переводы.

Ранее ведомство предупредило об уловке мошенников, связанной с порталом «Госуслуги». Отмечалось, что злоумышленники отправляют потенциальным жертвам сообщения о взломе аккаунта на электронном ресурсе.

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