Россиянам перечислили эффективные способы борьбы с запорами

Врач Шаповаленко призвала гулять по 30 минут в день для борьбы с запорами

Врач и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко перечислила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» эффективные способы борьбы с запорами. Выпуск с рекомендациями специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко посоветовала тем, кто столкнулся с проблемой запоров, начинать утро с двух стаканов теплой воды, а также гулять по 30 минут каждый день. Кроме того, подчеркнула специалистка, следует изменить питание. В частности, рассказала она, нужно включить в рацион продукты с отрубями, пробиотиками и большим количеством клетчатки.

При этом она призвала отказаться от еды, провоцирующей запоры. К такой Шаповаленко отнесла сладкое, соленое, копченое, а также хлеб из пшеничной муки. Врач добавила, что нередко неприятное состояние возникает в результате частого употребления чая, в котором содержатся дубильные вещества, повышающие риски запоров.

Наконец, Шаповаленко призвала тех, кто столкнулся с этим неприятным состоянием, запастись терпением. «За один или два дня проблема запоров не решится никогда», — заключила доктор медицинских наук.

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