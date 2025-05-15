Боец ВС РФ Вайс: Провели два месяца в тылу ВСУ и передавали разведданные

Российские разведчики провели два месяца в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) и передавали разведданные о передвижениях противника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец Вооруженных сил России с позывным Вайс.

«Благодаря нашим координациям было сразу предупреждено много людей о том, что в их сторону едет техника. Сразу люди были уже наготове и ждали этого. Мы координировали, они сразу подавляли эти точки», — приводятся в публикации слова военного.

Отмечается, что пока бойцы разведгруппы находились в тылу, командование подразделения снабжало их припасами с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ уже лишились всего накопленного за время перемирия оружия. Отмечается, что Западная Украина теряет западное вооружение из-за ударов российских дронов. В частности, в ночь на 14 мая Вооруженные силы России нанесли около 45 ударов по военным целям в 13 украинских областях.