Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 15 мая 2025Бывший СССР

Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ и передавали разведданные

Боец ВС РФ Вайс: Провели два месяца в тылу ВСУ и передавали разведданные
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Российские разведчики провели два месяца в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) и передавали разведданные о передвижениях противника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец Вооруженных сил России с позывным Вайс.

«Благодаря нашим координациям было сразу предупреждено много людей о том, что в их сторону едет техника. Сразу люди были уже наготове и ждали этого. Мы координировали, они сразу подавляли эти точки», — приводятся в публикации слова военного.

Отмечается, что пока бойцы разведгруппы находились в тылу, командование подразделения снабжало их припасами с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ уже лишились всего накопленного за время перемирия оружия. Отмечается, что Западная Украина теряет западное вооружение из-за ударов российских дронов. В частности, в ночь на 14 мая Вооруженные силы России нанесли около 45 ударов по военным целям в 13 украинских областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено время и место начала переговоров по Украине в Стамбуле

    Стало известно о возможной подготовке ВСУ прорыва на новом участке российской границы

    Мужчина случайно обнаружил измену родственника и оказался в тупике

    Пенсионеров захотели освободить от одного налога

    В российском регионе неизвестный открыл огонь по троим мужчинам

    В Москве напомнили об отказе Зеленского от прекращения огня в 2019 году

    Офицер рассказал об использовании заключенных в заградотрядах ВСУ

    Республиканцы выступили против подарка Трампу от Катара

    Российскому ресторатору не дали переписать на себя бренд Starbucks

    В России дали совет Западу по поводу Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости