«МК»: ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия

Российские ракеты и беспилотники пока «подчищают» то, что было накоплено Украиной за период объявленного Россией перемирия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Западная Украина теряет западное вооружение из-за ударов российских дронов. В частности, в ночь на 14 мая Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли около 45 ударов по военным целям в 13 украинских областях. В том числе были поражены склады с вооружением в Харьковской и Винницкой области, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях, следует из канала эксперта Олега Царева.

Помимо прочего удары наносились по Павлограду Днепропетровской области, где находятся базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по накоплению и переброске ракет.

Ранее сообщалось, что российские военные ракетным ударом в Сумах уничтожили ремонтную базу ВСУ.