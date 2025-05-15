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03:20, 15 мая 2025Бывший СССР

ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия

«МК»: ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российские ракеты и беспилотники пока «подчищают» то, что было накоплено Украиной за период объявленного Россией перемирия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Западная Украина теряет западное вооружение из-за ударов российских дронов. В частности, в ночь на 14 мая Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли около 45 ударов по военным целям в 13 украинских областях. В том числе были поражены склады с вооружением в Харьковской и Винницкой области, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях, следует из канала эксперта Олега Царева.

Помимо прочего удары наносились по Павлограду Днепропетровской области, где находятся базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по накоплению и переброске ракет.

Ранее сообщалось, что российские военные ракетным ударом в Сумах уничтожили ремонтную базу ВСУ.

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