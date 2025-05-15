Захваченные Вооруженными силами (ВС) России украинские дроны исполнили перед взлетом имперский марш. Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой на корреспондента.
Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» нейтрализовали несколько новых украинских ударных FPV-дронов при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на передовой в районе реки Днепр в Херсонской области. После осмотра трофеев российские военнослужащие услышали музыку из кинофраншизы «Звездные войны», которую техника исполняет перед взлетом.
«Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя», — отметил один из представителей группировки войск «Днепр».
Ранее стало известно о разработке Россией новейшей системы в области радиоэлектронной борьбы — система «Черный глаз» (Black Eye). Авторы статьи в журнале Forbes заявили, что такое нововведение может существенно повлиять на расстановку сил в зоне боевых действий.