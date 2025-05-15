Украинские дроны перед взлетом исполнили тему главного злодея из «Звездных войн»

РИА Новости: Захваченные украинские дроны перед взлетом исполнили имперский марш

Захваченные Вооруженными силами (ВС) России украинские дроны исполнили перед взлетом имперский марш. Об этом сообщили РИА Новости, со ссылкой на корреспондента.

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» нейтрализовали несколько новых украинских ударных FPV-дронов при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на передовой в районе реки Днепр в Херсонской области. После осмотра трофеев российские военнослужащие услышали музыку из кинофраншизы «Звездные войны», которую техника исполняет перед взлетом.

«Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя», — отметил один из представителей группировки войск «Днепр».

Ранее стало известно о разработке Россией новейшей системы в области радиоэлектронной борьбы — система «Черный глаз» (Black Eye). Авторы статьи в журнале Forbes заявили, что такое нововведение может существенно повлиять на расстановку сил в зоне боевых действий.