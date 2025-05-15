Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 15 мая 2025Россия

Российский «добрый военком» назвал происками врагов слухи о своем увольнении

Забайкальский врио вице-премьера Захаров опроверг слухи о своем увольнении
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Временно-исполняющий обязанности (врио) вице-премьера правительства Забайкальского края генерал-майор Николай Захаров, курирующий вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ЧС), назвал происками врагов слухи о своем увольнении. Об этом чиновник, известный в русском сегменте интернета по мему «добрый военком», заявил в беседе с Daily Storm.

Ранее местное СМИ со ссылкой на источник сообщило, что Захаров якобы подал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул Забайкальский край, где с 23 апреля введен режим ЧС федерального уровня.

Захаров опроверг эту информацию и завил, что сейчас находится в госпитале. «Наверное, это недоброжелатели слухи распускают», — предположил он.

Генерал-майор обрел популярность в качестве героя мемов в 2009-2011 годах, когда занимал должность военного комиссара. Тогда в сети стало вирусным фото, где Захаров сидит за столом в форме и, улыбаясь, смотрит в камеру.

28 апреля стало известно об увольнении по собственному желанию главы департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Рината Хисматулина, который занимал пост с декабря 2022 года. На тот момент в регионе уже действовал режим ЧС в связи с пожарами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина готовы к старту переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Российские силовики пришли с обысками к студентам группы «Рабочая власть» из-за лозунгов

    Зеленского обвинили в попытках разыграть комедию для Трампа

    Стало известно о возможном переносе переговоров России и Украины

    Оксимирон зарегистрировал свой псевдоним в России

    ВСУ атаковали Белгородскую область перед переговорами в Стамбуле

    Названа частая ошибка при использовании солнцезащитных кремов

    В Швейцарии высказались о нейтралитете после слов Захаровой

    Получавшая миллионы модель Playboy стала бомжом

    НАТО начнет выяснять обстоятельства инцидента в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости