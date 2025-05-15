Российский «добрый военком» назвал происками врагов слухи о своем увольнении

Забайкальский врио вице-премьера Захаров опроверг слухи о своем увольнении

Временно-исполняющий обязанности (врио) вице-премьера правительства Забайкальского края генерал-майор Николай Захаров, курирующий вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ЧС), назвал происками врагов слухи о своем увольнении. Об этом чиновник, известный в русском сегменте интернета по мему «добрый военком», заявил в беседе с Daily Storm.

Ранее местное СМИ со ссылкой на источник сообщило, что Захаров якобы подал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул Забайкальский край, где с 23 апреля введен режим ЧС федерального уровня.

Захаров опроверг эту информацию и завил, что сейчас находится в госпитале. «Наверное, это недоброжелатели слухи распускают», — предположил он.

Генерал-майор обрел популярность в качестве героя мемов в 2009-2011 годах, когда занимал должность военного комиссара. Тогда в сети стало вирусным фото, где Захаров сидит за столом в форме и, улыбаясь, смотрит в камеру.

28 апреля стало известно об увольнении по собственному желанию главы департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Рината Хисматулина, который занимал пост с декабря 2022 года. На тот момент в регионе уже действовал режим ЧС в связи с пожарами.