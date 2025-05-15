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02:02, 15 мая 2025Забота о себе

Сексолог оценила популярный миф о полигамности мужчин

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Существует мнение, что женщины являются моногамными, а мужчины ─ полигамными. Сексолог Ольга Василенко на своем YouTube-канале опровергла этот миф.

Как отметила Василенко, для всех людей характерна моногамия. «Если мы посмотрим на современные исследования, то узнаем, что мы серийно моногамны. Полигамность ─ это не то, что позволило бы нам выжить. На выращивание человеческого ребенка уходит много времени. Для этого необходимо много ресурсов. Соответственно, наши предки строили длительные моногамные отношения, чтобы ребенок мог выжить», ─ пояснила она.

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По словам специалистки, для выстраивания новых отношений необходимо сначала выйти из предыдущих, чтобы не было измен. У людей есть чувство привязанности, поэтому они и страдают после расставания. Таким образом, переживания человека из-за того, что партнер может изменить, считаются нормой, а не говорят о том, что у него имеются проблемы с самооценкой, которые необходимо решать на приеме у психолога, заключила Василенко.

Ранее врач Альваро Рохас рассказал женщинам, как преодолеть сексуальные проблемы во время менопаузы. По его словам, в этот период стоит уделить внимание упражнениям для укрепления мышц тазового дна.

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