Стало известно о возможном переносе переговоров России и Украины

ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая

Прямые переговоры российской и украинской делегаций могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Пока не определено. Вечер или перенос на 16 мая», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры делегаций стран в Стамбуле могут начаться либо вечером 15 мая, либо в пятницу, 16 мая.

При этом советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинские представители планируют быть в Стамбуле «позже вечером 15 мая».