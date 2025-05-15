Топ-модель в прозрачном платье без бюстгальтера снялась для журнала

Известная чешская топ-модель Хана Жирикова в откровенном образе снялась для турецкой версии журнала Harper’s Bazaar. Фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица позировала на размещенных кадрах, лежа в воде. Она надела черное прозрачное платье и трусы в тон и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав на камеру обнаженную грудь.

Отмечается, что автором данных снимков стал фотограф родом из Турции Кадир Карадемир.

Ранее в мае жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась топлес для журнала Numero Netherlands.