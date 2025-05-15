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09:08, 15 мая 2025Ценности

Топ-модель в прозрачном платье без бюстгальтера снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хана Жирикова

Хана Жирикова. Фото: Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Известная чешская топ-модель Хана Жирикова в откровенном образе снялась для турецкой версии журнала Harper’s Bazaar. Фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица позировала на размещенных кадрах, лежа в воде. Она надела черное прозрачное платье и трусы в тон и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав на камеру обнаженную грудь.

Отмечается, что автором данных снимков стал фотограф родом из Турции Кадир Карадемир.

Ранее в мае жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась топлес для журнала Numero Netherlands.

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