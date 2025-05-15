Трамп рассказал о планах на ближайший день

Трамп: 16 мая делегация США, вероятно, вернется в Вашингтон

Точно неизвестно, куда 16 мая направится американская делегация, вероятнее всего, она вернется в Вашингтон. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, которую транслировал телеканал Fox News.

«Завтра мы уезжаем, пункт назначения неизвестен, потому что нам звонят: “Вы можете быть здесь, вы можете быть там». Но, вероятно, завтра вернемся в Вашингтон”, — сказал Трамп.

Трамп находится в турне по странам Персидского залива, лидеры которого устроили пышный прием президенту США. 12 мая были опубликованы кадры роскошного самолета, который королевская семья Катара подарит американскому лидеру. Стоимость Boeing 747-8 составляет 400 миллионов долларов, его также называют «летучим дворцом». Известно, что судно включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, а также две ванные комнаты и бортовую кухню.