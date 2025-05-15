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12:01, 15 мая 2025Силовые структуры

Украинские спецслужбы передали россиянину взрывчатку в детской игрушке

Задержанный в ЛНР за госизмену мужчина получил компоненты СВУ в детской игрушке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Украинские спецслужбы передали компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) жителю Луганской народной республики (ЛНР), задержанному по делу о госизмене, в детской игрушке. Об этом задержанный рассказал на видео, его публикует ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчина рассказал, что в декабре 2020 года на одном из КПП познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) Ярославом. Тот попросил оказать ему услугу, и мужчина согласился. После задержанный получил звонок в мессенджере от нового знакомого с просьбой забрать посылку якобы с детским оружием и косметикой и сохранить ее у себя. Пакет лежал у мужчины, пока сотрудник СБУ не позвонил еще раз и не попросил раскрыть его — в нем была детская игрушка с посторонними предметами внутри.

По словам мужчины, после этого Ярослав вышел с ним на связь еще раз, спросил, есть ли у него паяльник, и выслал инструкции по дальнейшей работе с игрушкой.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По данным силовиков, мужчина изготовил СВУ и спрятал его в оборудованный тайник. Устройство предназначалось для террористических акций на территории ЛНР.

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