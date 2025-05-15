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16:33, 15 мая 2025Мир

В ЕС испугались объединения трех европейских политиков ради одной цели

Politico: В ЕС боятся, что Орбан, Фицо и Симион объединятся против помощи Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Европейском союзе боятся, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, а также лидирующий кандидат на пост президента Румынии Джордже Симион объединятся против предоставления помощи Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний (...) [Симион] присоединится к (...) Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — утверждается в публикации.

По данным издания, подобное развитие событий станет «горьким ударом» для Евросоюза, так как Румыния ранее считалась «стойким приверженцем ЕС и НАТО». В публикации подчеркивается, что Бухарест также обладает крупным геостратегическим весом.

8 мая Симион потребовал от Украины компенсацию за переданную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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