В Европе встревожились из-за переговоров России и Украины в Стамбуле

L'AntiDiplomatico: Для ЕС стало кошмаром исключение из переговоров в Стамбуле

Исключение европейских стран из переговоров России и Украины в Стамбуле стало кошмаром для Брюсселя. Об этом пишет итальянский обозреватель Клара Стателло в статье для издания LAntidiplomatico.

Она предположила, что Вашингтон и Москва могли согласовать общую стратегию во время последней встречи российского президента Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле.

«Отсутствие диалога с европейцами отражает четкую стратегию: отвержение значимости этих субъектов в переговорном процессе. (...) Все, кто не придет на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню», — считает Стателло.

Переговоры Москвы и Киева пройдут 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков.

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах. По утверждению представителя Белого дома, он рассчитывал, что в Стамбул прибудет Путин.