В Госдуме заявили о панике Зеленского перед переговорами с Россией

Картаполов: Президент Украины Зеленский паникует перед переговорами с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский паникует перед переговорами с Россией, которые должны состояться в турецком Стамбуле. Об этом заявил в беседе с Telegram-каналом Shot председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По мнению парламентария, украинский лидер решил сначала встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пытаясь понять, что ему делать.

Зеленский мечется, поскольку в США ему говорят одно, а президент Франции Эммануэль Макрон в Европе — другое, предположил Картаполов.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова допустила заключение перемирия на переговорах в Стамбуле.

15 мая российская делегация прилетела в Стамбул. Накануне вечером президент России Владимир Путин объявил состав участников. Во главе группы переговорщиков он назначил своего помощника Владимира Мединского.