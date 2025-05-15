Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 15 мая 2025Мир

В Иране заявили об отсутствии новых предложений по ядерной сделке от США

Reuters: Тегеран не получал от Вашингтона новых предложений по ядерной сделке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Saudi Press Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тегеран не получал от Вашингтона новых предложений по урегулированию в рамках ядерной сделки. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного иранского источника.

Ранее СМИ писали, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время последнего раунда переговоров с иранской делегацией 11 мая передал главе МИД Исламской Республики Аббасу Арагчи первое американское письменное предложение по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Ирана.

По словам собеседника агентства, на переговорах с США всегда обсуждалась отправка обогащенного до более 5 процентов урана в другие страны. При этом чиновник уточнил, что Иран готов на это, только если Вашингтон «по-настоящему» снимет санкции.

Ранее американский глава Дональд Трамп рассказал, что США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе Тегерана. По словам политика, Иран —«великая страна, но она не может иметь ядерное оружие».

14 мая Трамп прибыл в Катар в ходе четырехдневного турне по странам Ближнего Востока. Сообщалось, что ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина ждут начала переговоров в Стамбуле. Каких результатов хотят добиться переговорщики и чего ожидают в мире?

    Россиян предупредили о мошеннической схеме с письмами от Google

    Женщина угрожала себя взорвать в московском офисе

    Посол Чехии в России прибудет в Москву

    Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска

    Раскрыта дата встречи делегаций России, Украины и США

    В Иране заявили об отсутствии новых предложений по ядерной сделке от США

    Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

    Названа причина отстранения главкома Сухопутных войск России

    «Локомотив» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости