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16:46, 15 мая 2025Мир

В МИД оценили вероятность отмены переговоров России и Украины

Генконсульство РФ: Речь об отмене переговоров России и Украины не идет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Речь об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет. Об этом заявил пресс-секретарь генконсульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов, передает РИА Новости.

«Переговоры не отменены», — сказал дипломат.

Ранее источник ТАСС оценил шансы на начало переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле, отметив, что они сохраняются. При этом он указал, что в Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров. По словам собеседника агентства, Киев должен озвучить свою позицию по переговорам с Москвой.

Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации. Он также оценил состав российской переговорной группы словом «бутафорский».

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