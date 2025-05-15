В МИД оценили вероятность отмены переговоров России и Украины

Генконсульство РФ: Речь об отмене переговоров России и Украины не идет

Речь об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет. Об этом заявил пресс-секретарь генконсульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов, передает РИА Новости.

«Переговоры не отменены», — сказал дипломат.

Ранее источник ТАСС оценил шансы на начало переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле, отметив, что они сохраняются. При этом он указал, что в Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров. По словам собеседника агентства, Киев должен озвучить свою позицию по переговорам с Москвой.

Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации. Он также оценил состав российской переговорной группы словом «бутафорский».