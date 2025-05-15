В МИД России объяснили смысл предложенных Путиным переговоров в Стамбуле

Захарова: Смысл предложенных Путиным переговоров — установление прочного мира

Смыслом предложенных президентом России Владимиром Путиным переговоров в Стамбуле с украинской стороной является устранение первопричин конфликта и выход на прочный мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе брифинга дипломат напомнила слова российского лидера. «Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков. Мединский возглавлял российскую делегацию на очных переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года.

Российская группа переговорщиков прибыла в Стамбул утром 15 мая.